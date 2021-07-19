СМИ: «Ювентус» задумался об обмене Криштиану Роналду на Мауро Икарди

У«Ювентуса» и французского «ПСЖ» в скором времени может произойти обмен топовыми игрокам. Нападающего Криштиану Роналду могут заменить аргентинским игроком Мауро Икарди. Об этом сообщил Football Italia со ссылкой на L'Équipe.

Отмечается, что контракт Роналду с «Ювентусом» истекает в 2022 году. Икарди же перешел во французский клуб на правах аренды. Его выкуп из «ПСЖ» составляет 80 миллионов евро. Об этом рассказала «Газета.ru».

По данным немецкого сайта Transfermarkt, Мауро Икарди, за всю карьеру забившего 168 мячей в 318 играх, оценивают в 40 миллионов евро, а португальца Роналду, сыгравшего 911 игр и забившего 730 голов, в 45 миллионов евро.