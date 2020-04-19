СМИ: «Ювентус» попытается переманить Зидана

Зинедин Зидан может встать у руля итальянского «Ювентуса» после Маурицио Сарри. Его контракт с «Реалом» истекает в 2022 году.

Как пишет портал Le10Sport, «Ювентус» сейчас наращивает новые контакты, чтобы заманить тренера «Реала», прославленного французского полузащитника Зинедина Зидана к себе.

Руководство туринского клуба делает ставку на возможные разногласия между Зиданом и президентом «Реала» Флорентино Пересом. Они не могут найти общий язык по вопросу развития клуба. У Зидана контракт с одним из самых титулованных испанских клубов до 2022 года. «Ювентус» тренирует Маурицио Сарри. Он заключил контракт с клубом до конца сезона-2021/2022.

Зидан стал главным тренером «Реала» в начале 2016 года. Он занимал этот пост до мая 2018-го. Потом был год перерыва — и он вернулся. Под его руководством испанский клуб три раза подряд выигрывал Лигу чемпионов и становился чемпионом Испании. В «Ювентусе» Зидан играл с 1996-го по 2001 год.