СМИ: «Ювентус» может обменять Роналду на Неймара
Руководство «Старой Синьоры» рассматривает вариант с обменом бомбардира Криштиану Роналду на форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на итальянские СМИ.
По данным издания, «Ювентус» не готов подписать с Роналду длительный контракт из-за финансовых проблем, вызванных пандемией. Возможный сценарий — обмен 35-летнего португальца на нападающего ПСЖ Неймара. Отмечается, что контракты обоих игроков истекают через два года.