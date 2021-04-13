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    13 апреля 2021, 23:10

    СМИ: «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут обменяться футболистами

    Дарья Морозова

    Футбольные клубы «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» хотят обменяться футболистами. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

    «Манчестер Юнайтед» может расстаться с Полем Погба, а тот отправится в «Ювентус». Криштиану Роналду может, наоборот, из «Ювентуса» перебраться в «Манчестер Юнайтед».

    Ранее Анастасию Пустовойтову назначили главным арбитром в матче мужской Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Это произошло впервые в истории российского футбола.