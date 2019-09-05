СМИ: «Яндекс» бесплатно покажет НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) заявила о готовности заключить многолетнюю сделку с российской компанией «Яндекс» на трансляцию матчей.

По данным издания The Washington Post, показ НХЛ на стриминговом видеосервисе «Яндекса» начнется уже с этого сезона.

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«Это для нас переломный момент. Мы масштабно выходим на российский рынок», — приводит издание слова исполнительного вице-президента НХЛ по международной стратегии и стратегии в области СМИ Дэвида Пропера.

Он добавил, что НХЛ хочет показать другую сторону российских игроков, которые играют в США, русской фанатской аудитории. Пропер отметил, что «Яндекс» выразил желание работать с НХЛ отчасти из-за оригинального контента о российских звездах Лиги.

Во все трансляции будут включать дополнительную информацию о российских звездах НХЛ, а комментировать матчи будут российские комментаторы. Игры будут показывать на всей территории России, а болельщики смогут общаться друг с другом с помощью чатов во время прямого эфира.