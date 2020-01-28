СМИ: иракский хавбек может подписать контракт с «Зенитом»

По словам иракского журналиста, «сине-бело-голубые» очень близки к тому, чтобы подписать полузащитника уже в зимнее трансферное окно. По мнению Нури, немаловажную роль в переговорах мог сыграть иранский легионер «Зенита» Сердар Азмун.

В свою очередь другое издание Iraqi Pro Players также отметило, что Хади близок к переходу в Российскую премьер-лигу, однако не уточнило, о какой именно команде идет речь.