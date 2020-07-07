СМИ: имя нового гендиректора «Спартака» станет известно не позднее середины июля

Уточняется, что сегодня стало известно об уходе Томаса Цорна с поста генерального директора «Спартака». Он работал в московском клубе с весны прошлого года.

«Томас Цорн покидает „Спартак“. Совет директоров футбольного клуба „Спартак-Москва“ принял решение о прекращении сотрудничества с Томасом Цорном, который занимал позицию генерального директора», — рассказала в Twitter пресс-служба красно-белых.

По данным издания, Цорна может заменить Вадим Васильев. С 2013 по 2019 год он совмещал посты гендиректора и вице-президента в «Монако».

Спартаковцы находятся на седьмой строчке турнирной таблицы национального чемпионата. В 26 играх москвичи победили девять раз, пять раз сыграли вничью и 12 — проиграли. Восьмого июля команда сыграет на своем поле против столичных «железнодорожников».

Петербургский «Зенит» стал досрочно победителем Российской премьер-лиги, обыграв в гостевой встрече «Краснодар». Актер Михаил Боярский очень обрадовался этому и выразил надежду, что «сине-бело-голубые» будут занимать только первые места до своего 100-летия.