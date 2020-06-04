СМИ: Игорь Захаряк может возглавить «Краснодар»

«Свободная пресса» напомнила, что фактически краснодарскую команду возглавляет Мурад Мусаев. Однако у него пока нет лицензии категории Pro, и Сергей Матвеев числится главным тренером.

По данным издания, в прошлом сезоне 56-летний Захаряк был наставником саратовского «Сокола», а до этого работал с «Балтикой», карагандинским «Шахтером» и «Краснодаром-2000».