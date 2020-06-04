СМИ: Игорь Захаряк может возглавить «Краснодар»
Игорь Захаряк может сменить на посту главного тренера «Краснодара» Сергея Матвеева. Об этом сообщил «Матч ТВ».
«Свободная пресса» напомнила, что фактически краснодарскую команду возглавляет Мурад Мусаев. Однако у него пока нет лицензии категории Pro, и Сергей Матвеев числится главным тренером.
По данным издания, в прошлом сезоне 56-летний Захаряк был наставником саратовского «Сокола», а до этого работал с «Балтикой», карагандинским «Шахтером» и «Краснодаром-2000».