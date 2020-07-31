СМИ: Ибрагимович останется в «Милане»

Остаться в команде пожелал сам спортсмен, о своих планах он уже рассказал руководству клуба. Переговоры о подписании нового соглашения еще не начались, но стороны не сомневаются в подписании контракта.

Зарплата 38-летнего игрока составит четыре миллиона евро. Сроки соглашения не называются.

Действующий контракт Ибрагимовича истекает в конце августа, отметила «Газета.ru». Футболист перешел в «Милан» в январе 2020 года. С тех пор нападающий провел в Серии А 19 матчей, забил 10 мячей и отдал пять голевых передач.

До этого Ибрагимович играл за «Мальме», «Аяксу», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».