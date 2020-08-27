СМИ: хавбек «Зенита» заинтересовал «Рейнджерс»

По словам инсайдера, руководство «Рейнджерс» пока не сделало россиянину официального предложения о трансфере.

Уточняется, что срок действия соглашения футболиста с «сине-бело-голубыми» истек месяц назад.

По данным издания, Кузяев продолжает тренироваться с петербуржцами, но не продлевает договор в надежде на интересное предложение от европейских команд.