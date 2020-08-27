СМИ: хавбек «Зенита» заинтересовал «Рейнджерс»
Шотландский «Рейнджерс» присматривается к полузащитнику сборной России и петербургского «Зенита» Далеру Кузяеву. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на профильные СМИ.
По словам инсайдера, руководство «Рейнджерс» пока не сделало россиянину официального предложения о трансфере.
Уточняется, что срок действия соглашения футболиста с «сине-бело-голубыми» истек месяц назад.
По данным издания, Кузяев продолжает тренироваться с петербуржцами, но не продлевает договор в надежде на интересное предложение от европейских команд.