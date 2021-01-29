СМИ: хавбек «Зенита» усилит «Рубин»
Казанский «Рубин» договорился с петербургским «Зенитом» о трансфере полузащитника Леона Мусаева. Об этом сообщил «Чемпионат».
По данным издания, контракт 22-летнего футболиста с «Рубином» рассчитан на пять лет. При этом у «сине-бело-голубых» будет право первоначального выкупа.
«Свободная пресса» рассказала, что наставник «Зенита» Сергей Семак не хотел отпускать Мусаева, однако самого игрока заинтересовало предложение «Рубина». Рыночная стоимость хавбека оценивается в 600 тысяч евро.