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    29 января 2021, 18:59

    СМИ: хавбек «Зенита» усилит «Рубин»

    Артур Блянихов

    Казанский «Рубин» договорился с петербургским «Зенитом» о трансфере полузащитника Леона Мусаева. Об этом сообщил «Чемпионат».

    По данным издания, контракт 22-летнего футболиста с «Рубином» рассчитан на пять лет. При этом у «сине-бело-голубых» будет право первоначального выкупа.

    «Свободная пресса» рассказала, что наставник «Зенита» Сергей Семак не хотел отпускать Мусаева, однако самого игрока заинтересовало предложение «Рубина». Рыночная стоимость хавбека оценивается в 600 тысяч евро.