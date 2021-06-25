СМИ: хавбек молодежки «Зенита» близок к переходу в «Шальке»

Полузащитник молодежного состава «Зенита» Ярослав Михайлов находится на просмотре в немецком клубе «Шальке». Об этом сообщила «Свободная пресса».

По данным издания, в прошлом сезоне футболист отыграл за петербургскую команду 19 матчей и отметился тремя голевыми передачами. Что касается «Шальке», то по итогам минувшего сезона он вылетел во вторую Бундеслигу. В некоторых СМИ появилась информация, что клуб заинтересован в услугах бывшего наставника московского «Спартака» Доменико Тедеско.