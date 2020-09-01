СМИ: Гвардиола посоветовал Месси остаться в «Барселоне»

Гвардиола несколько дней провел в Барселоне и теперь вернулся в Великобританию. В Испании он ждал развязки истории с форвардом каталонцев Месси, который решил уйти из «Барсы».

Футболист и тренер ранее обсуждали по телефону вопрос перехода аргентинца в «Манчестер Сити». Наставник небесно-голубых начал отговаривать Месси от этой идеи. Он заявил, что учитывая экономические трудности трансфера, лучшее, что можно сделать в этой ситуации, это остаться в «Барселоне».

Ранее испанские СМИ сообщили, что Месси отказался тренироваться со своим клубом. Он не приехал на прохождение ПЦР-тестов и заявил, что не явится в расположение «Барселоны» к старту сезона в Ла Лиге. Форвард уже не считает себя частью команды, однако руководство каталонского клуба не хочет отпускать его без уплаты 700 миллионов евро отступных.