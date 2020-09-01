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    01 сентября 2020, 18:14

    СМИ: Гвардиола посоветовал Месси остаться в «Барселоне»

    Андрей Иванов

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола попытался отговорить капитана «Барселоны» Лионеля Месси от идеи уйти из каталонского клуба. Накануне они поговорили по телефону. Об этом сообщило издание Mundo Deportivo.
    СМИ: Гвардиола посоветовал Месси остаться в «Барселоне»

    Гвардиола несколько дней провел в Барселоне и теперь вернулся в Великобританию. В Испании он ждал развязки истории с форвардом каталонцев Месси, который решил уйти из «Барсы».

    Футболист и тренер ранее обсуждали по телефону вопрос перехода аргентинца в «Манчестер Сити». Наставник небесно-голубых начал отговаривать Месси от этой идеи. Он заявил, что учитывая экономические трудности трансфера, лучшее, что можно сделать в этой ситуации, это остаться в «Барселоне».

    Ранее испанские СМИ сообщили, что Месси отказался тренироваться со своим клубом. Он не приехал на прохождение ПЦР-тестов и заявил, что не явится в расположение «Барселоны» к старту сезона в Ла Лиге. Форвард уже не считает себя частью команды, однако руководство каталонского клуба не хочет отпускать его без уплаты 700 миллионов евро отступных.

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