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    24 сентября 2021, 23:42

    СМИ: грабители вернули украденные у теннисистки Весниной медали с коробкой конфет

    Александра Ломейко

    Олимпийская чемпионка Елена Веснина получила назад медали, которые похитили воры из ее дома в Истре. Награды спортсменке передали вместе с запиской и коробкой конфет в качестве извинений.

    Медали Весниной вручили не лично в руки, а оставили на КПП в поселке, сообщил сайт kp.ru со ссылкой на источник в полиции.

    «Вместе с медалями оставили и коробку конфет. Положили и записку с извинениями», — рассказал он.

    Содержание записки собеседник издания передать не смог, поскольку не видел ее лично.

    Елена Веснина подчеркнула, что не может подтвердить возвращение к ней наград. Делом занимаются следователи.

    «Я пока ничего не получала», — заявила она.

    Пробравшиеся в дом Весниной грабители забрали медали, драгоценности и полученный за Олимпиаду в Рио-де-Жанейро перстень. Возбуждено уголовное дело. Его расследование контролируют в прокуратуре Московской области.

    Российская теннисистка стала чемпионкой ОИ-2016 года, а с летних Игр в Токио привезла серебро.