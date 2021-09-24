СМИ: грабители вернули украденные у теннисистки Весниной медали с коробкой конфет

Олимпийская чемпионка Елена Веснина получила назад медали, которые похитили воры из ее дома в Истре. Награды спортсменке передали вместе с запиской и коробкой конфет в качестве извинений.

Медали Весниной вручили не лично в руки, а оставили на КПП в поселке, сообщил сайт kp.ru со ссылкой на источник в полиции.

«Вместе с медалями оставили и коробку конфет. Положили и записку с извинениями», — рассказал он.

Содержание записки собеседник издания передать не смог, поскольку не видел ее лично.

Елена Веснина подчеркнула, что не может подтвердить возвращение к ней наград. Делом занимаются следователи.

«Я пока ничего не получала», — заявила она.

Пробравшиеся в дом Весниной грабители забрали медали, драгоценности и полученный за Олимпиаду в Рио-де-Жанейро перстень. Возбуждено уголовное дело. Его расследование контролируют в прокуратуре Московской области.

Российская теннисистка стала чемпионкой ОИ-2016 года, а с летних Игр в Токио привезла серебро.