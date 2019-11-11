СМИ: Головин может не выйти на поле в матче с бельгийцами

По словам инсайдера, Головин испытывает дискомфорт в области паха. Последнюю встречу с «Дижоном» 23-летний полузащитник «Монако» отыграл на обезболивающих уколах. «Свободная пресса» уточнила, что тренерский штаб примет решение об участии спортсмена за день до мачта в зависимости от его состояния.