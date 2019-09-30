СМИ: главным тренером «Спартака» может стать Валерий Карпин

Бывшие футболисты «красно-белых» Валерий Карпин и Андрей Тихонов рассматриваются как возможные главные тренеры «Спартака». После отставки Кононова его обязанности в команде временно исполняет Сергей Кузнецов.

Кандидатуры Карпина и Тихонова, сообщило издание «Чемпионат», являются основными. Первый сейчас тренирует «Ростов», второй нигде не работает.

Об отставке Олега Кононова стало известно после проигрыша «Спартака», который уступил «Оренбургу» со счетом 1:2 в рамках 11-го тура чемпионата России. Поражение для московских футболистов стало четвертым подряд в Российской премьер-лиге.

После игры Кононов заявил, что покидает должность главного тренера. Руководство клуба приняло его решение, временно назначив на это место Кузнецова.

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У Валерия Карпина уже есть опыт работы со «Спартаком» в качестве тренера. «Красно-белые» вместе с ним дважды взяли серебро чемпионата России. В 2017 году Карпин ушел в «Ростов».

Андрей Тихонов работал в самарских «Крыльях Советов». Клуб благодаря ему оказался в премьер-лиге. Однако футболисты неудачно начали сезон в РПЛ, и в итоге Тихонова уволили.