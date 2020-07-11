СМИ: Главный тренер «Спартака» стал жертвой мошенников

Как уточняет издание, злоумышленник представился одним из сотрудников «красно-белых» и попросил у Тедеско денег на лечение больного родственника.

Главный тренер «Спартака» поверил в рассказ мошенника и, думая, что отсылает деньги, которые пойдут на лечение, перевел 250 тысяч рублей. Позже выяснилось, что никто из сотрудников клуба денег на лечение у Тедеско не просил. Клуб уже подал заявление в полицию.

В материале указано, что расследование ведет УВД по городу Сочи. Сейчас именно в этом городе «красно-белые» проводят встречу чемпионата России против одноименного клуба.

При этом сам Тедеско не присутствует на скамейке из-за трехматчевой дисквалификации. Дело в том, что во время встречи «Спартака» с «Локомотивом» в минувшую среду, 8 июля, Тедеско поспорил с судьей. Он не согласился с пенальти в ворота своей команды и очень эмоционально отстаивал свою точку зрения. В результате его удалили с поля после первого тайма.

Правда, своего главного тренера игроки все-таки увидят на матче против «Зенита» в полуфинале Кубка России, который пройдет 19 июля. На эту игру наложенная дисквалификация не распространяется.