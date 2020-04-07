СМИ: глава UFC собрался арендовать частный остров для проведения боев

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт заявил, что он в шаге от того, чтобы арендовать целый остров. И все ради организации боев. Пока не сообщается, в какой части света находится это место.

По словам Уайта, сейчас на острове создается необходимая инфраструктура. Все сотрудники, задействованные в организации боев, будут проверяться медицинской командой еще до того, как они попадут на остров.

«Безопасность — прежде всего, это главный приоритет. Но также мы заинтересованы в сохранении бизнеса во время пандемии. Поэтому готовы пойти на такие крайние меры», — заявил президент UFC.

Вполне возможно, что первый турнир на частном острове пройдет уже 18 апреля. На ринг выйдут американцы Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи. Они сразятся за титул временного чемпиона UFС в легком весе.

Изначально бой должен был пройти в Нью-Йорке и с российским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым. Но все переигралось из-за ситуации с коронавирусом. Площадку в США отменили, а Нурмагомедов заявил, что находится на самоизоляции и не сможет поучаствовать в поединке.