СМИ: гимнастка погибла из-за бракованного спортивного снаряда

Ей было 37 лет.

Соревнования по слэклайну — ходьбе по натянутой стропе — состоялись 22 августа. Кустова шла по стропе, в то же время устройство для натяжения сломалось и оторвалось. В полете оно сильно ударило спортсменку по голове.

Кустову отвезли в больницу, но врачи не смогли вернуть ее к жизни. Девушка умерла из-за черепно-мозговой травмы.

Сотрудники СК присоединились к изучению деталей происшествия, отметил сайт «Дни.ру».

Спортивный снаряд использовался в тот день в первый раз. Продавцы уверяют, что максимально допустимая нагрузка на него — три тысячи килограмм-сил. Сейчас устройство изучают специалисты Следственного комитета. К расследованию также подключились представители Международной ассоциации слэклайна (ISA).