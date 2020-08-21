СМИ: гимнастка погибла из-за бракованного спортивного снаряда
Воздушная гимнастка Елена Кустова умерла в Москве из-за тяжелой травмы головы, которую она получила на соревнованиях по хождению по стропе. Информация появилась в группе «SlackTribe — слэклайн в Москве» во «ВКонтакте».
Ей было 37 лет.
Соревнования по слэклайну — ходьбе по натянутой стропе — состоялись 22 августа. Кустова шла по стропе, в то же время устройство для натяжения сломалось и оторвалось. В полете оно сильно ударило спортсменку по голове.
Кустову отвезли в больницу, но врачи не смогли вернуть ее к жизни. Девушка умерла из-за черепно-мозговой травмы.
Сотрудники СК присоединились к изучению деталей происшествия, отметил сайт «Дни.ру».
Спортивный снаряд использовался в тот день в первый раз. Продавцы уверяют, что максимально допустимая нагрузка на него — три тысячи килограмм-сил. Сейчас устройство изучают специалисты Следственного комитета. К расследованию также подключились представители Международной ассоциации слэклайна (ISA).