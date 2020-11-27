СМИ: Газизов отказался брать на работу в «Спартак» Попова

«В последние недели обстановка внутри руководства клуба заметно ухудшилась. Газизов открыто заявил, что не собирается продолжать работать с ощущением того, что ему не доверяют, поэтому в пятницу он поставит руководству „Спартака“ в лице владельца Леонида Федуна и совета директоров прямой вопрос о своем будущем. Принимать на работу Попова он не собирается», — заявил источник.

Газизов открыто отказался подписывать соглашение с Поповым, отметил близкий к ситуации собеседник издания. Гендиректор поставил ультиматум: «Либо он, либо я».

Газизов не поставил подпись под соглашением с новым спортивным директором, добавили оба источника.

Информации о подписании контракта нет на официальном сайте «Спартака». Также не разглашается срок соглашения, что косвенно подтверждает отсутствие договора, отметило ИА RNS.

ФК «Спартак» объявил о начале работы Попова в должности спортивного директора клуба 26 ноября. Он уже работал на этом посту в 2008–2016 годах. В прошлом Попов выступал за «Спартак» и национальную сборную России.

Шамиль Газизов — новый генеральный директор «Спартака». Он получил эту работу в середине июля, вскоре после прекращения сотрудничества клуба с Томасом Цорном. Последний занимал должность с мая 2019 года.