СМИ: Гаттузо контактировал с представителями «Шахтера»

Наставник «Наполи» Дженнаро Гаттузо рассматривает вариант с продолжением карьеры в качестве тренера украинского клуба. Он контактировал с представителями донецкого «Шахтера», передает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на иностранные СМИ.

Отмечается, что Гаттузо уйдет из «Наполи» в конце сезона вне зависимости от того, какой результат покажет клуб. По словам инсайдеров, в услугах 43-летнего специалиста также заинтересованы «Фиорентина» и «Тоттенхэм». Другая кандидатура на пост главного тренера «Шахтера» — наставник «Сассуоло» Роберто Де Дзерби.