СМИ: Гастон Сильва заинтересовал ЦСКА

Руководство московских армейцев проявляет интерес к защитнику испанской «Уэски» Гастону Сильве. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на иностранные СМИ.

По словам инсайдера, Сильва находится в статусе свободного агента и может перейти в столичный клуб бесплатно.

По данным издания, несколько команд Серии А также рассматривают вариант с подписанием 27-летнего уругвайца. Отмечается, что весной ЦСКА заключил контракты с хавбеком Максимом Мухиным и бомбардиром Антоном Заболотным.