СМИ: форвард тульского «Арсенала» заинтересовал ЦСКА

32-летний форвард является одной из кандидатур для московских «армейцев». В то же время для ЦСКА Луценко обойдется бюджетно — трансфер может обойтись в полмиллиона евро.

В «Арсенал» Луценко пришел из «Динамо» этим летом на правах свободного агента. Он провел 17 матчей в чемпионате России, забил семь мячей и сделал три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «армейцы» интересуются полузащитником «Нефтехимика» Денисом Макаровым и нападающим «Торпедо» Иваном Сергеевым. Нельзя исключать, что последний войдет в состав ЦСКА в зимнее трансферное окно. Сделку оценивают в 400 тысяч евро.