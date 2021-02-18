СМИ: ФК «Тамбов» снялся с Кубка России

Футбольный клуб «Тамбов» решил не участвовать в Кубке России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

Документы об отказе, по данным собеседников агентства, направят в Российский футбольный союз (РФС) уже 18 февраля. Хотя «Тамбов» 21 февраля должен встретиться в 1/8 финала Кубка России с московским «Локомотивом». Если «Тамбов» не сыграет с «Локомотивом», то столичная команда выйдет в четвертьфинал, где проведет игру с победителем матча «Краснодар» — «Сочи».

В прошедший вторник появилась информация о том, что «Тамбов» снялся с молодежного первенства России по футболу.

У футбольного клуба большие финансовые трудности. На конец января долг «Тамбова» оценивался в 130 миллионов рублей. Президент РПЛ Сергей Прядкин говорил, что, по предварительным договоренностям, ФК должен получить 51 миллион рублей от спонсоров лиги. Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявлял, что клубы РПЛ готовы помочь «Тамбову».

На общем собрании РПЛ 16 февраля было принято решение о досрочном выделении тамбовскому клубу денег, которые ему положены в качестве обязательных выплат со стороны лиги.

Средства дадут в том случае, если ФК предоставит гарантии о дополнительных субсидиях из других источников и реструктурирует долги по заработной плате. Игроки «Тамбова» в начале февраля пожаловались, что им не выплатили зарплаты на общую сумму 150 миллионов рублей.