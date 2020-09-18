СМИ: фигуристку Сотскову дисквалифицировали на 10 лет за подделку медсправки

«Дисциплинарный комитет РУСАДА дисквалифицировал Сотскову на десять лет за подделку медицинской справки, которой она пыталась объяснить нарушения правил доступности для тестирования», — заявил собеседник издания.

По его словам, эта ситуация схожа с историей легкоатлета Данила Лысенко. Спортсмена в 2019 году обвинили в фальсификации документов о прохождении допинг-тестов. Он добавил, что в одной из допинг-проб фигуристки нашли запрещенное вещество.

РУСАДА уже прокомментировало эту информацию. Организация заявила, что у нее нет права разглашать какие-либо сведения до того момента, пока дисциплинарный антидопинговый комитет не обнародует официальные данные. Об этом написало РИА «Новости».

Дисциплинарный антидопинговый комитет не зависит от РУСАДА. Он принимает решения о возможности наказать спортсменов и тренеров, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил.

Марии Сотсковой 20 лет. Она получила серебро в финале серии Гран-при сезона-2017/18. На Олимпийских играх 2018 года стала восьмой, на чемпионате Европы в том же году получила четвертое место. Также в ее активе серебро и бронза, полученные на чемпионатах России. В июле Сотскова объявила, что заканчивает свою спортивную карьеру.