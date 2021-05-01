СМИ: фигуристка Берестовская ушла от Тутберидзе к Плющенко

Российскую фигуристку Елизавету Берестовскую заметили на тренировке в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко». Видео с тренировки спортсменки опубликовано в Instagram школы.

На переход девушки отреагировала супруга Плющенко Яна Рудковская.

«Много пришло новых спортсменов из разных школ, пока мы не комментируем. Трансферное окно открыто — одни уходят, другие приходят», — привел ее слова «Матч ТВ».

Фигуристка ушла от Тутберидзе, но пока не числится в академии у Плющенко, сообщил «Спорт-экспресс» со ссылкой на источник. Берестовская выбирает из нескольких вариантов, в академию она пришла на просмотр. Сотрудничество с Плющенко осложняется неудобным для нее расположением катка.

В феврале 13-летняя спортсменка начала тренировки в группе Этери Тутберидзе. До этого она работала с тренером ЦСКА Сергеем Давыдовым. С ним она выиграла несколько этапов Кубка России, а в начале февраля заняла пятое место на юниорском чемпионате России в Красноярске.

Берестовская умеет выполнять четверной тулуп.

Ранее фигуристка Александра Трусова отказалась продлевать потерявший силу контракт с Евгением Плющенко. Спортсменка вернется к своему бывшему тренеру Этери Тутберидзе. До нее коллектив «Ангелы Плющенко» покинула Алена Косторная, которая тоже вернулась к наставнице.