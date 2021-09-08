СМИ: FIFA запретила Малкому и Клаудиньо играть за «Зенит» до 14 сентября

Международная федерация футбола (FIFA) запретила футболистам Малкому и Клаудиньо играть за «Зенит» до 14 сентября. Об этом сообщило издание «Р-Спорт».

По данным РИА ФАН, FIFA ввела санкции после того, как руководство «Зенита» не отпустило футболистов играть за сборную Бразилии в ЧМ-2022. Малком и Клаудиньо улетели на чемпионат, но «Зенит» потребовал вернуться.

В ответ на это FIFA ввела санкции и запретила спортсменам играть за петербургский клуб до 14 сентября.