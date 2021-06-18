СМИ: Фернандес тренируется индивидуально

Тренировка футболистов сборной России в полном составе проходит в Новогорске. Исключение составляет лишь Марио Фернандес, который тренируется индивидуально после травмы, полученной в матче с финнами. Об этом сообщил ТАСС.

«В занятии принимают участие все футболисты, кроме Марио. Фернандес занимается по индивидуальному плану», — отмечается в сообщении. Сайт «Аргументы и факты» рассказал, что Фернандес прошел углубленное обследование. Он проходит восстановление в расположении команды. В первой игре группового этапа Евро-2020 российская сборная проиграла бельгийцам со счетом 0:3. Во втором матче национальной команде удалось обыграть финнов с минимальным счетом 1:0.