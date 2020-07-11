СМИ: «Фенербахче» захотел подписать контракт с Дзюбой

Турецкий ФК уже связывался с 31-летним российским спортсменом. Руководство «Фенербахче» хочет укрепить линию атаки опытным нападающим. Футболист обратил на себя внимание выступлениями в нынешнем сезоне.

В текущем сезоне Дзюба забил 16 голов и выполнил 13 результативных передач в 26 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Он вышел в лидеры бомбардирской гонки чемпионата России.

Контракт Дзюбы с «Зенитом» действует до конца сезона. При этом ранее генеральный директор клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев сообщил, что новый контракт с капитаном сборной России будет подписан по окончании сезона.

Дзюба — воспитанник московского «Спартака», за который выступал с 1997 по 2015 год. За основную команду красно-белых Дзюба сыграл 126 матчей, в рамках которых забил 26 голов. В 2015 году спортсмен перешел в «Зенит».

Ранее «Зенит» досрочно стал победителем чемпионата России по футболу, обыграв в гостях «Краснодар» со счетом 4:2. «Зенит» — шестикратный чемпион страны. Футболисты и болельщики отпраздновали победу клуба, которую они заполучили за четыре игры до конца сезона.