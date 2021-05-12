СМИ: этап «Формулы-1» в Турции отменили

Гран-при «Формулы-1» в Турции не состоится. Об отмене этапа чемпионата заявил телевизионный вещатель S Sport, который проводит трансляции гонок в стране.

Соревнования сезона-2021 были намечены на 11–13 июня, напомнило РИА «Новости». «Формула-1» заменила этап чемпионата мира в Канаде: его перенесли в Турцию из-за действующих в Северной Америке ограничений на фоне пандемии COVID-19.

Официальных заявлений об отмене гонки в Турции пока не поступало. Пока что прошло четыре этапа гонки. Всего их должно быть 23.

Календарь 2021 года корректировали несколько раз.

Несколькими днями ранее британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон одержал сотую победу в квалификации Гран-при «Формулы-1». Своего соперника Макса Ферстаппена он опередил всего на несколько сотых долей секунды.