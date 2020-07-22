СМИ: экс-вратаря «Спартака» Митрюшкина не взяли в «Монако»

Российский голкипер Антон Митрюшкин не приглянулся в Европе. От него отказались швейцарский «Сьон», за который он играл в этом сезоне, и «Монако», в составе которого тренировался две недели этим летом.

По данным издания «Спорт-экспресс», Митрюшкин сыграл за «Монако» в товарищеском матче с «Серкль Брюгге», однако на игру со «Стандардом» его не взяли. Контракта с «Монако» не будет.

«Спорт-экспресс» пишет, что вратарь может продолжить свою спортивную карьеру на родине.

В сезоне-2019/2020 Митрюшкин защищал ворота «Сьона» в 16 матчах. Он пропустил 24 гола. В пяти встречах соперники не смогли распечатать ворота швейцарского клуба.

Митрюшкину 24 года. Он родился в Красноярске. Когда будущему спортсмену было семь лет, его семья переехала в Ростов-на-Дону. На новом месте он начал заниматься футболом в школе ростовского СКА. Когда Митрюшкину было 14 лет, его заприметили скауты из столичного «Спартака». В марте 2013 года он дебютировал в составе красно-белых на молодежном первенстве России. Свой первый матч в основном составе клуба провел в марте 2014 года. Тогда «Спартак» проиграл «Тереку» со счетом 0:1.