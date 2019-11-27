СМИ: экс-супруга российского хоккеиста обвинила его семью в похищении детей
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По словам экс-жены хоккеиста, на няню детей напали неизвестные. Они порезали ухо женщине, насильно забрали ребят и скрылись с ними на машине, пишет РЕН ТВ. После случившегося Маргарита отправилась к сотрудникам полиции за помощью. Кроме того, она уже наняла адвокатов.
Бывшая супруга считает, что сейчас дети находятся у Зайцева, передает телеканал. Хоккеист должен был выйти на лед в домашнем матче чемпионата НХЛ в Канаде, но улетел домой из-за «семейных обстоятельств», сообщает РЕН.
Никита Зайцев и Маргарита сыграли свадьбу в 2015 году. Позже они стали родителями двух дочек-погодок. О разводе пары стало известно в этом году.
Летом 2019 года Зайцев перешел из «Торонто Мейпл Лифс» в «Оттаву Сенаторз». Хоккеист в 2014 году стал заслуженным мастером спорта России и кавалером Ордена Почета.