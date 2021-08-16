СМИ: Дзюбу не позовут на матчи сборной в сентябре

Нападающего «Зенита» Артема Дзюбу не вызовут в состав сборной России по футболу на сентябрьские матчи отбора на чемпионат мира 2022 года. Об этом сообщила газета «Спорт-Экспресс».

Первый матч сборной под руководством нового главного тренера Валерия Карпина пройдет 1 сентября. Россия сыграет против Хорватии.

«Эта встреча с высокой долей вероятности пройдет не в „Лужниках“, как запланировано изначально, а на стадионе „ВТБ Арена“ в Петровском парке», — написало издание.

Карпин встречался с футболистами «Зенита» 10 августа. Известно, что больше часа он разговаривал с Дзюбой.

При этом недавно вышло интервью нового главного тренера сборной, в котором он подчеркнул, что Дзюба был капитаном команды.

«Дзюба — капитан сборной России? Был, на Евро. А сейчас я даже пока не знаю, кто будет в сборной, а уж тем более, кто будет капитаном», — сказал Карпин.

Газета отметила, что за четыре тура этого сезона РПЛ форвард «Зенита» отыграл только один полный матч. Список российских футболистов, которые будут играть с командами Хорватии, Кипра и Мальты, должны объявить уже сегодня.