СМИ: Дзюба может занять место Ибрагимовича в «Милане»

Контракт Дзюбы с «Зенитом» заканчивается 30 июня 2020 года. Именно поэтому, по данным портала, «Милан» рассматривает его кандидатуру на роль нападающего в основном составе. Официального подтверждения этой информации нет.

Ибрагимович после объявления о пандемии коронавируса улетел в Швецию, где тренировался с «Хаммарбю» из Стокгольма. Как пишут СМИ, уже в мае он может вернуться в Италию и продолжить тренировки с «Миланом», однако сначала его ждет двухнедельный карантин. В Сети ходят слухи, что Ибрагимович хочет остаться в Швеции и защищать цвета «Хаммарбю». Ему принадлежат 25% акций этого клуба.

Дзюба в нынешнем, прервавшемся из-за пандемии сезоне, провел за петербургский «Зенит» 28 матчей в разных турнирах. Он забил 15 голов и отдал 12 результативных передач. В составе сборной России Дзюба выходил на поле в 42 матчах и забил 24 мяча.