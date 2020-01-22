СМИ: два легионера покинут московское «Динамо»

По данным издания, речь идет о Мигеле Кардозу и Жоаозиньо. 31-летний бразилец усилил состав московского клуба в 2018 году. В нынешнем сезоне на его счету две результативные передачи в 11 матчах. В свою очередь 25-летний португалец отыграл за «Динамо» шесть матчей и забил один мяч.

Уточняется, что сейчас в активе москвичей 24 очка. Они занимают восьмую строчку в чемпионате Российской премьер-лиги.