СМИ: допинг-тест чемпиона мира по боксу Беспутина оказался положительным

Результаты допинг-теста чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе Александра Беспутина оказались «ненормальными». Россиянина уведомила об этом Федерация бокса Монако.

Анализы Беспутин сдавал после боя с соотечественником Раджабом Бутаевым, который состоялся в средиземноморском княжестве еще 30 ноября. Об этом напомнило издание ESPN.

В пробе Беспутина, указано в медицинских документах, нашли лигандрол. Это запрещенное WАDА вещество спортсмены обычно используют для набора мышечной массы. Препарат отличается еще и тем, что одновременно с указанным эффектом сжигает жир в теле.

Судьи единогласно присудили россиянину победу после боя, сделав его обладателем титула регулярного чемпиона WBA в полусреднем весе. В свои 28 лет Александр Беспутин одержал 14 побед, не проиграв ни одного матча на профессиональном ринге.

Соперник россиянина Раджаб Бутаев признался, что его не удивил результат допинг-теста Беспутина.

«В преддверии боя моя команда настаивала на тестировании WADA. <…> Он согласился очень неохотно. Это позор и неуважение к боксу», — заметил Бутаев.

Спортсмен заявил, что после финального сигнала в первом бою хотел только матч-реванш. Теперь, при равных составляющих, он еще больше уверен в победе.