СМИ: Донни ван де Бек попал в сферу интересов «Интера»

Руководство миланского «Интера» рассматривает кандидатуру хавбека «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека в качестве замены Кристиану Эриксену, у которого возникли проблемы с сердцем. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.

Эриксену имплантировали кардиостимулятор. В Италии с ним запрещено играть, поэтому «Интеру» пришлось искать футболисту замену. Один из возможных вариантов — 24-летний голландец. «Манчестер Юнайтед» оценил его трансфер в 30 миллионов евро, однако миланцы не готовы отдавать такие деньги. Они рассматривают возможность аренды полузащитника.