СМИ: до конца сезона Кокорин будет играть за «Сочи»
Бомбардир питерского «Зенита» Александр Кокорин перейдет на правах аренды в «Сочи» до конца текущего сезона. Об этом сообщили «Невские новости».
По данным издания, Кокорин должен присоединиться к сочинской команде 27 января. Ожидается, что он отыграет за «Сочи» две ближайшие товарищеские встречи с польской «Краковией» и словацким «Спартаком».
Сейчас «Сочи» занимает последнее место в Российской премьер-лиге. Команда вылетит из лиги, если ей не удастся реабилитироваться во второй части сезона. Руководство клуба надеется, что приход Кокорина улучшит результаты сочинцев.