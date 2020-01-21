СМИ: до конца сезона Кокорин будет играть за «Сочи»

По данным издания, Кокорин должен присоединиться к сочинской команде 27 января. Ожидается, что он отыграет за «Сочи» две ближайшие товарищеские встречи с польской «Краковией» и словацким «Спартаком».

Сейчас «Сочи» занимает последнее место в Российской премьер-лиге. Команда вылетит из лиги, если ей не удастся реабилитироваться во второй части сезона. Руководство клуба надеется, что приход Кокорина улучшит результаты сочинцев.