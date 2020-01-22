СМИ: «Динамо» заинтересовано в услугах Кокорина

По данным издания, «сине-бело-голубые» подтвердили, что отдают Кокорина в аренду в «Сочи» до конца текущего сезона. Однако сам футболист не согласен с таким раскладом и не намерен переходить в южный клуб. Его агент ищет другие варианты, если не удастся остаться с петербуржцами. Одна из возможностей — переход в московское «Динамо», за которое форвард играл с 2008 по 2016 годы.