СМИ: «Динамо» заинтересовался защитником сборной РФ Семеновым

По данным СМИ, в настоящий момент бело-голубые находятся в стадии активных переговоров с грозненским клубом относительно трансфера 31-летнего спортсмена. Пока стороны не пришли к консенсусу насчет выплат за Семенова. Так, «Динамо» предлагает 1,5 миллиона евро, а «Ахмат» желает получить больше, пишет «Газета.ru».

Семенов играет за «Ахмат» уже шесть лет. Футболиста постоянно вызывают в сборную России.