СМИ: полиция задержала десятки фанатов «Спартака» в Петербурге

Полицейские задержали болельщиков московской футбольной команды «Спартак» и фанатов питерского «Зенита» перед матчем между клубами в Санкт-Петербурге 1 декабря. Предположительно, им вменяют мелкое хулиганство, пишет ряд СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Полиция задержала 81 болельщика «Спартака» и пятерых фанатов «Зенита». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Другой источник агентства добавил, что на всех поклонников футбола составили административные протоколы о мелком хулиганстве. После чего их отпустили, а значит, они смогут посетить матч.

Информацию о таком числе задержанных подтвердила и «Фонтанка». Фанаты смогут увидеть матч, если до вечера ничего не нарушат.

В то же время собеседник «РИА Новости» сообщил о 150–200 задержанных болельщиках «Спартака». По его сведениям, фанатов остановили за мелкое хулиганство во время ночных рейдов в барах и на улицах Северной столицы.

«Людей с московской пропиской задерживали и доставляли в отделения. По моей информации, им вменяют мелкое хулиганство, какие-то беспорядки», — рассказал собеседник. Однако он добавил, что эти люди не совершали противоправных действий.

Те же самые цифры привел источник издания Sроrts.ru.

Официального подтверждения этой информации пока нет. В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проверяют полученную информацию.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 1 декабря, в 19:00. Он состоится в рамках 18-го тура чемпионата России по футболу.