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    08 сентября 2020, 15:07

    СМИ: четыре европейских клуба намерены подписать Ларссона

    Артур Блянихов

    Кандидатура бомбардира московских спартаковцев Йордана Ларссона заинтересовала сразу три европейских команды. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на профильные СМИ.

    По данным издания, к форварду присматриваются испанская «Валенсия», итальянские «Лацио» и «Рома», а также дортмундская «Боруссия».

    Уточняется, что в нынешнем сезоне нападающий отыграл за московский клуб шесть матчей, забил три мяча и отметился двумя голевыми передачами.

    Новости SMI.FM