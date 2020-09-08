СМИ: четыре европейских клуба намерены подписать Ларссона
Кандидатура бомбардира московских спартаковцев Йордана Ларссона заинтересовала сразу три европейских команды. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на профильные СМИ.
По данным издания, к форварду присматриваются испанская «Валенсия», итальянские «Лацио» и «Рома», а также дортмундская «Боруссия».
Уточняется, что в нынешнем сезоне нападающий отыграл за московский клуб шесть матчей, забил три мяча и отметился двумя голевыми передачами.