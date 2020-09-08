СМИ: четыре европейских клуба намерены подписать Ларссона

По данным издания, к форварду присматриваются испанская «Валенсия», итальянские «Лацио» и «Рома», а также дортмундская «Боруссия».

Уточняется, что в нынешнем сезоне нападающий отыграл за московский клуб шесть матчей, забил три мяча и отметился двумя голевыми передачами.