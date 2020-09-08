СМИ: Черышев отказался от предложения «Краснодара»

По словам инсайдера, руководство российского клуба сделало «Валенсии» очень выгодное предложение относительно покупки игрока. По данным издания, сам 29-летний футболист получил от «быков» заманчивое предложение по зарплате, которая будет гораздо выше, нежели в Испании. Однако это не убедило футболиста переходить в «Краснодар». Отмечается, что он предпочел остаться в Ла Лиге.