СМИ: Черышев отказался от предложения «Краснодара»
Хавбек испанской «Валенсии» Денис Черышев привлек внимание «Краснодара», передает «Свободная пресса» со ссылкой на профильные СМИ.
По словам инсайдера, руководство российского клуба сделало «Валенсии» очень выгодное предложение относительно покупки игрока. По данным издания, сам 29-летний футболист получил от «быков» заманчивое предложение по зарплате, которая будет гораздо выше, нежели в Испании. Однако это не убедило футболиста переходить в «Краснодар». Отмечается, что он предпочел остаться в Ла Лиге.