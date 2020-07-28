СМИ: Черышев может усилить «Зенит»

По данным издания, руководство «сине-бело-голубых» может заплатить за трансфер полузащитника 15 миллионов евро. Условия контракта футболиста с «Зенитом» пока не известны.

Уточняется, что в нынешнем сезоне Черышев записал в свой актив один мяч и две голевые передачи в испанском чемпионате. Также он забил два гола в Лиге чемпионов.