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    28 июля 2020, 18:35

    СМИ: Черышев может усилить «Зенит»

    Артур Блянихов

    Хавбек российской сборной и испанской «Валенсии» Денис Черышев может в ближайшее время перейти в петербургский «Зенит». Об этом сообщила «Свободная пресса».

    По данным издания, руководство «сине-бело-голубых» может заплатить за трансфер полузащитника 15 миллионов евро. Условия контракта футболиста с «Зенитом» пока не известны.

    Уточняется, что в нынешнем сезоне Черышев записал в свой актив один мяч и две голевые передачи в испанском чемпионате. Также он забил два гола в Лиге чемпионов.

    Новости SMI.FM