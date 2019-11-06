СМИ: Черышев может пропустить ближайшие матчи сборной из-за травмы

По данным издания, 28-летний полузащитник травмировался в середине первого тайма и был вынужден покинуть поле. Пока не известно, насколько серьезна полученная травма. Не исключено, что Черышеву придется пропустить ближайшие игры национальной сборной против бельгийцев и команды Сан-Марино.

Уточняется, что встреча «Лилля» с «Валенсией» проходила в рамках Лиги Чемпионов. Победу со счетом 4:1 одержали «летучие мыши» («Валенсия»).