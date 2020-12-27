СМИ: чемпионат мира-2021 по хоккею решено перенести из Минска

Федерация сейчас активно занимается поисками замены столице Белоруссии, утверждается в материале. Есть вариант, что чемпионат мира состоится только в Риге. Также возможно, что матчи вместе с латвийской столицей примут Прага или Братислава.

Однако официального подтверждения решения о переносе мирового первенства по хоккею из Минска нет.

Чемпионат мира по хоккею должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге.

Латвийское правительство еще в сентябре направило письмо в IIHF, в котором говорилось, что страна откажется проводить чемпионат мира по хоккею 2021 года, если вторым организатором останется Белоруссия. Соответствующий документ был предоставлен программе Nekā personīga («Ничего личного») на латвийском телевидении. Такое решение было связано с политической ситуацией в Белоруссии, где после президентских выборов в августе 2020-го начались акции протеста.