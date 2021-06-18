СМИ: Будапешт может принять финал Евро-2020

Финальную игру чемпионата Европы по футболу могут перенести из Лондона в столицу Венгрии. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на британские СМИ.

По данным издания, в Будапеште готовы принять на стадионе 100% болельщиков, в то время как Лондон таких гарантий предоставить не может из-за COVID-19. UEFA уже проинформировал британского премьера Бориса Джонсона о возможном изменении планов. Отмечается, что UЕFА ждет конкретных действий от принимающей стороны.

В минувшую среду на петербургский стадион «Газпром Арена», на котором проходил матч между сборными РФ и Финляндии в рамках Евро-2020, пришли 24 540 человек. Россияне победили финнов с минимальным счетом 1:0. Полузащитник Алексей Миранчук забил гол в конце первого тайма.

«Он просто здорово туда-сюда расшатал и в дальний угол левой ногой своей любимой послал. Был бы на его месте кто-то другой, конечно, этого бы не сделал. Наконец-то Миранчук появился в основном составе. Кстати, давно мы его не видели», — обратил внимание бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой.