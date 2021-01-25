СМИ: бомбардир «Эвертона» заинтересовал ЦСКА

«Газета.ru» рассказала, что московский клуб может начать переговоры о трансфере 29-летнего игрока в ближайшее время. По словам инсайдера, «Эвертон» готов отпустить футболиста и маловероятно, что руководство команды будет препятствовать его уходу.

Уточняется, что Тосун перешел в «Эвертон» зимой 2018 года. Турецкий «Бешикташ» получил за него 22,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне бомбардир отыграл семь матчей и забил один гол.