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    28 мая 2021, 17:36

    СМИ: бомбардир «Челси» заинтересовал «Спартак»

    Артур Блянихов

    Московские спартаковцы заинтересованы в услугах бомбардира сборной Франции и лондонского «Челси» Оливье Жиру. Об этом сообщила «Свободная пресса».

    По словам инсайдера, столичный клуб предложил 34-летнему французу контракт по схеме «1+1». Однако агент футболиста Майкл Мануэлло опроверг эту информацию, обозначив, что никто из «красно-белых» с ним или с Жиру не контактировал.

    «Также я отрицаю любую информацию об интересе из России», — цитирует менеджера Sport24.