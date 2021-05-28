СМИ: бомбардир «Челси» заинтересовал «Спартак»

Московские спартаковцы заинтересованы в услугах бомбардира сборной Франции и лондонского «Челси» Оливье Жиру. Об этом сообщила «Свободная пресса».

По словам инсайдера, столичный клуб предложил 34-летнему французу контракт по схеме «1+1». Однако агент футболиста Майкл Мануэлло опроверг эту информацию, обозначив, что никто из «красно-белых» с ним или с Жиру не контактировал.

«Также я отрицаю любую информацию об интересе из России», — цитирует менеджера Sport24.