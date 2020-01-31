СМИ: бомбардир «Челси» заинтересовал «Барсу»

По данным издания, руководство «Барсы» намерено подписать 31-летнего бразильца до закрытия зимнего трансферного окна. По словам инсайдера, «сине-гранатовые» рассматривают Виллиана в качестве замены травмированному Луису Суаресу. По предварительной информации, каталонский клуб оценил трансфер форварда в 27 миллионов евро.